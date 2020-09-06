Стриминговый сервис Netflix добавит на свою платформу запись скандального спектакля «Диана: новый мюзикл». Зрители увидят историю о «бесстрашной и вневременной принцессе», передаёт «Лайф» со ссылкой на The Sun.

Бродвейская постановка привлекла к себе внимание сценами супружеских измен, а также оскорблениями в адрес леди Дианы, в том числе со стороны британской королевы Елизаветы II.

Воспрепятствовать показу мюзикла сына принцессы, герцога Сассекского, призвал экс-телохранитель его матери Кен Уорф.

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