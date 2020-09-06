Журналист Владимир Соловьёв раскритиковал актёра Михаила Ефремова, который посвятил стихотворение погибшему в ДТП Сергею Захарову.

— Ефремову, конечно, надо отдельный срок за издевательство над русской словесностью. Потому что уровень графоманства зашкаливает. Ему просто место в аду, — сказал он в эфире программы «Соловьёв Live».

Телеведущий отметил, что ничего более «пошлого, гадкого и дурно зарифмованного» он не слышал. Соловьёв возмутился, обратившись с вопросом к актёру, как можно «настолько не обладать чувством такта».

Minval.az