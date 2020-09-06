Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн в своих мемуарах написал, что американский лидер восхищается тем, как Владимир Путин управляет Россией. Об этом 5 сентября сообщает The Washington Post со ссылкой на книгу «Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа», выход которой запланирован на 8 сентября.

«По мнению экс-адвоката, хозяину Белого дома нравится то, что президент РФ «взял под свое руководство целую страну и управляет ею как своей личной компанией — по сути так же, как [Трамп управлял своей компанией] Trump Organization», — приводят «Известия» текст.

14 августа экс-адвокат Трампа опубликовал предисловие к своей книге, в котором заявил, что американский лидер победил на президентских выборах в 2016 году благодаря России.

Майкла Коэна, который в 2006–2018 годах был личным юристом Трампа, приговорили к трем годам лишения свободы по обвинению в нецелевом расходовании средств, предназначенных для проведения предвыборной кампании. Кроме того, его признали виновным в даче ложных показаний конгрессу и выплате отступных женщинам, которые заявляли о связях с Трампом.

Адвокат пошел на сделку со следствием и также признался в уклонении от уплаты налогов. Его приговорили в трем годам лишения свободы. Он начал отбывать свое наказание в мае 2019 года.

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