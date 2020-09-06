Народная артистка России Лия Ахеджакова прокомментировала ситуацию вокруг актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельной аварии.

«Ужасно к этому [ситуации вокруг Ефремова] отношусь, трагически. Мне кажется, что его все предали, что вся эта страшная история — чей-то проект, что его тягу к пьянству использовали, чтобы расправиться с ним. <…> Очень переживаю за Мишу, просто страдаю», — цитирует ее «Газета.ру».

Артист проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови артиста обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Ефремов свою вину признал, приговор ему вынесут 8 сентября.

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