Число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) во всем мире превысило 27 миллионов.

Согласно обновленным данным сайта Worldometer, по состоянию на утро 6 сентября число случаев заражения опасной инфекцией достигло 27 069 726.

Наибольшее число случаев заражения COVID-19 зарегистрировано в США — 6431160 человек.

В ТОП-10 стран с наибольшим числом зараженных коронавирусом после США входят Бразилия (4 миллиона 123 тысячи), Индия (4 114 773), Россия (1 020 310), Перу (683702), Колумбия (658 456), ЮАР (636884), Мексика (629 409), Испания (517133), Аргентина (471806) и Чили (420434).

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