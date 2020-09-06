В Хачмазском районе автомобиль сбил пешехода, который переходил дорогу.

Происшествие произошло на участке дороги Хачмаз-Худат, который проходил через село Чинартала.

Жителя села Пальчигоба города Хачмаз Салима Натиг оглу Алишова, 1993 года рождения, при попытке перейти дорогу сбил автомобиль марки «Мерседес».

Алишов был доставлен в Хачмазскую центральную районную больницу, где ему поставили диагноз: открытая черепно-мозговая травма и открытая рана правой голени.

Хотя раненому оказали медицинскую помощь, его жизнь не удалось спасти, передает Репорт.

По словам свидетелей, за рулем автомобиля Mercedes находился Фируз Мамедов, сын заместителя начальника территориальной налоговой службы № 3 Вугара Мамедова.

Ведется расследование.

Minval.az