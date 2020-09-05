Впервые с начала пандемии в Чехии выявили более 700 зараженных коронавирусом за сутки, сообщает «Интерфакс».

За последние 24 часа в стране подтвердился COVID-19 у 798 человек, это рекордно высокое число заразившихся за один день.

На этой неделе в стране растет число заразившихся день ото дня, еще в прошлое воскресенье в Чехии выявили более 100 заразившихся, а затем все больше и больше, и в конце недели двое суток подряд в Чехии выявляли более 600 случаев заражения COVID-19.

Власти страны уже ввели новые ограничительные меры в Праге, теперь в магазинах и торговых центрах граждане обязаны носить маски. Бары, рестораны и ночные клубы будут закрыты с полуночи до 6 утра.

Minval.az