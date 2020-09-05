Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил недовольство несоблюдением социальной дистанции жителями страны на фоне эпидемии коронавируса.

«Мы шатаемся по улицам, тремся друг о друга. Какая тут социальная дистанция и так далее? Делаем все для того, чтобы мы попозже простились с этой болезнью. Это недопустимо», — заявил он в субботу на совещании в Минске, его цитирует агентство «БелТА».

При этом президент констатировал положительную динамику с ситуацией по коронавирусу в республике.

«Пока справляемся, — сказал он. — Я посмотрел последние сутки, у нас даже по пневмониям очень хорошая отрицательная динамика. То есть больше людей выписываются из больниц, нежели туда поступают».

«Самое главное, то, о чем я всегда говорил: пандемия пандемией, она когда-нибудь полностью закончится. Нам еще на бога грешить нечего, он нас пожалел, — заявил Лукашенко. — Хотя вы видите, вторая волна по Европе катится. А мы находимся в центре Европы».

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