За участие в несанкционированных акциях в Минске в субботу задержаны около 30 человек, сообщила «Интерфаксу» официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

«Все эти граждане демонстрировали негосударственную символику, выкрикивали лозунги. Милиция на это реагировала», — проинформировала она.

По ее словам, задержанные доставлены в территориальные РУВД для дальнейшего разбирательства.

Как сообщалось, в субботу утром на акцию протеста вышли студенты минских вузов. Как передал портал tut.by, они стекались к кинотеатру «Октябрь» на проспекте Независимости, где располагались небольшими группами. По его данным, в полдень там уже начались задержания.

Позже очевидцы и ряд белорусских СМИ сообщили о задержании группы студентов на улице Карла Маркса, затем поступила информация о задержании студентов и вблизи площади Якуба Коласа.

Minval.az