Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Бразилии Жаиру Болсонару по случаю национального праздника этой страны — Дня независимости.
Как сообщает АПА, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Бразилии Жаиру Болсонару по случаю национального праздника этой страны — Дня независимости.
Как сообщает АПА, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Дата: 2020/09/05 18:10
Раздел: Новость
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