Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Бразилии Жаиру Болсонару по случаю национального праздника этой страны — Дня независимости.

Как сообщает АПА, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Minval.az