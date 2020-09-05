Голливудский актер Джонни Депп начал встречаться с 33-летней немецкой моделью Софи Германн, сообщает Daily Mail.

Уточняется, что пару заметили в одном из отелей в Лондоне — именно там и проживает новая возлюбленная артиста. Согласно источникам издания, знаменитости познакомились еще в начале этого года. Тогда Германн написала свой номер на клочке бумаги и оставила его в гитаре Деппа, после чего пара долгое время общалась по телефону.

Германн прославилась благодаря участию в британском реалити-шоу «Золотая молодежь Челси». Она снимается в нем с 2013 года.

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