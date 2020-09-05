В законе «О статусе депутата Милли Меджлиса» говорится, что в целях обеспечения безопасности депутата ему может выдаваться служебное оружие в порядке, установленном законодательством Азербайджанской Республики.

Депутат имеет право на хранение, ношение и использование служебного оружия по назначению в порядке и случаях, предусмотренных законодательством, в течение всего срока осуществления им своих полномочий.

Согласно правилам, для получения служебного оружия депутаты Милли Меджлиса должны обратиться в Главное управление общественной безопасности Министерства внутренних дел (МВД). Каждый получающий оружие депутат платит госпошлину. Вместе с оружием депутату выдается 16 патронов. Депутат приглашается в структуру МВД, где получает соответствующий инструктаж по обращению с оружием. В МВД учитывается и состояние здоровья депутата, желающего носить табельное оружие.

Народным избранникам запрещено входить вооруженными в зал заседаний. Перед входом в зал заседаний член Милли Меджлиса должен сдать оружие охране.

Обращался ли кто-либо из депутатов Милли Меджлиса в МВД за получением табельного оружия?

Сотрудник Report обратился с этим вопросам к нескольким депутатам парламента.

Член комитета Милли Меджлиса по правовой политике и госстроительству Фазаиль Агамалы сообщил Report, что после принятия закона о табельном оружии всем депутатам были розданы пистолеты: «Однако по какой-то причине во время следующих созывов эта практика не повторилась, а розданное ранее оружие было изъято у депутатов Министерством внутренних дел”.

Он отметил, что не имеет оружия и пока не планирует обращаться в МВД за его получением.

Minval.az