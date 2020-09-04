Форвард ПСЖ Неймар изъявил желание продлить контракт с клубом.

Бразилец смог наладить отношения с руководством клуба после неудачи с переходом в «Барселону» в летнее трансферное окно, поэтому он решил пойти навстречу парижанам. Стороны уже начали обсуждать детали нового контракта, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Daily Mirror.

Ключевым фактором в принятии решения о продлении контракта стал выход клуба в финал ЛЧ.

В текущем сезоне на счету бразильца 13 голов и 6 результативных передач в 15 матчах Лиги 1.

Minval.az