Американский актер, режиссер, продюсер Джордж Клуни ремонтом своего особняка в районе Студио-Сити в Лос-Анджелесе уже нажил врагов в лице всех соседей. Масштабная реконструкция на его участке идет больше года и продолжится, как говорят строители, еще минимум полгода, пишет «Корреспондент» со ссылкой на The Sun.

Соседи 59-летнего Клуни и его супруги Амаль жалуются на непрекращающийся шум, большое количество грузовых машин. Все работы начинаются рано утром.

Люди вспоминают, что в начале реконструкции ситуация была еще более плачевной, поскольку на участке с утра до ночи работали бетономешалки, которые громко шумели.

К тому же, строительная техника стоит на улице, не оставляя места для автомобилей местных жителей.

Издание выяснило, что в результате работ на участке появились еще один роскошный дом, игровой комплекс, бассейн и даже собственный фуникулер.

В общей сложности строительство обойдется голливудской звезде в сумму более одного миллиона долларов.

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