Народного артиста России Бориса Клюева похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Гражданская панихида по артисту проходила в Малом театре 4 сентября. В течение полутора часов очередь из желающих проститься с артистом стояла у здания театра. «Сегодня состоялось прощание с Борисом Владимировичем в его родном театре, затем было отпевание, и потом он нашел свое последнее пристанище на Троекуровском кладбище», — цитирует РИА Новости пресс-атташе Малого театра.

Борис Клюев умер 1 сентября в возрасте 76 лет после долгой болезни.

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