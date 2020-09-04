Президент Франции Эмманюэль Макрон просчитался, когда поддержал командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара, и не может достойно принять эту ошибку, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«В Ливии Франция поддерживала путчиста Хафтара и совершила серьезную ошибку. Ситуация изменилась, баланс поменялся, Хафтар был побежден, и Макрон впал в истерику», — приводит слова министра «Интерфакс» со ссылкой на «Дейли стар».

По словам Чавушоглу, Макрон не знал, что делать, и безосновательно обвинял турецкие корабли в провокационных действиях в отношении ВМС Франции. Также министр подчеркнул, что Париж в наибольшей степени подстрекает Грецию к неконструктивным действиям в восточной части Средиземного моря.

«Для Франции нет нужды в таком истерическом поведении, это делает их посмешищем. Мы две страны НАТО», — резюмировал Чавушоглу, призвав при этом Францию сотрудничать с Турцией для достижения региональной стабильности.

Minval.az