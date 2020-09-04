Министерство образования Азербайджана прокомментировало распространившуюся в социальных сетях информацию о том, что, якобы каждой семье, в которой есть ребенок школьного возраста, будет выдано по планшету.
В министерстве заявили Тренд, что данная информация не соответствует действительности.
Относительно установки дополнительных парт в классах в связи с пандемией, нанесения особых знаков и других изменений, в министерстве отметили, что в настоящее время рабочая группа осуществляет подготовительные работы в данном направлении.