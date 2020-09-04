Президент США Дональд Трамп заявил, что считает правильным ладить с другими странами, в том числе с Россией. Об этом, как пишет The New York Times, он сказал, выступая перед сторонниками на митинге в Пенсильвании.

«Они всегда говорят, „Трамп не в себе, он слишком радикален, он приведет нас к войне“, — сказал Трамп на митинге. — Я держал вас подальше от войн. Что случилось в Северной Корее? Я поладил с Ким Чен Ыном. Они сказали, что это ужасно. Но это же хорошо. Если я буду ладить с Россией, это хорошо или плохо? Я думаю, что хорошо».

Трамп раскритиковал представителей Демократической партии США, которые, по его мнению, всегда говорят о России. «Эти маньяки всегда говорят о России. Они никогда не говорят о Китае. Только Россия. Я слышал, они начали снова… Настоящие маньяки», — заявил американский президент.

Трамп добавил, что, когда слышит слово «Россия» в новостях по телевизору, то выключает его.

Ранее президента упрекали за то, что он никак не комментирует сведения об отравлении Алексея Навального и то, как случившееся с российским оппозиционером может отразиться на отношениях Вашингтона с Москвой.

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