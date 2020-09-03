В Швейцарии администрация кантона Цуг разрешила платить налоги криптовалютой, а именно биткоином и этером. Об этом сообщает «Корреспондент» со ссылкой на Crypto Valley Journal в четверг, 3 сентября.

При этом до конца года оплата налогов в криптовалюте буде носить тестовых характер, а уже с 2021 года данная опция будет действовать на постоянной основе.

Так, криптовалютой можно оплатить налоговые платежи, эквивалентные сумме в 100 тысяч франков. Оплата будет проводиться при помощи QR-кода, который администрация вышлет на электронную почту налогоплательщика.

Отметим, что в кантоне Цуг расположена так называемая Криптодолина, где открыли офисы около 800 компаний, работающих на рынке криптовалют. В 2016 году местный совет стал первой госадминистрацией, принимающей криптовалюту в качестве средства оплаты. Первые платежи были ограничены эквивалентом 200 франков.

Minval.az