Режим прекращения огня в сирийском Идлибе в целом соблюдается, обстановка «на земле» в Сирии спокойная, заявил в четверг спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен.

«Вам во взаимодействии с Турцией удалось добиться прекращения огня в Идлибе, и складывается ощущение, что в целом оно соблюдается», — сказал Педерсен на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве (цитата по «Интерфаксу»).

Он также отметил, что «в целом ситуация «на земле» в Сирии более спокойная» по сравнению с тем, какой она была ранее.

Тем не менее, по словам Педерсена, «ситуация «на земле» остается чрезвычайно сложной. «Гуманитарная ситуация, экономика, пандемия — все это представляет собой вызов для сирийского народа, который страдает уже на протяжении практически 10 лет с момента начала конфликта», — заявил спецпосланник генсека ООН.

«Поэтому мы совместными усилиями пытаемся добиться выполнения резолюции 2254 с тем, чтобы прекратить эти страдания. И в этом вопросе роль России имеет абсолютно первостепенную важность», — подчеркнул Педерсен.

Minval.az