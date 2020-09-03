Картина «Фарида» заняла третье место на IХ Московском кинофестивале «Будем жить», а исполнительница главной роли Марьям Ибрагимова удостоилась диплома «Лучшая женская роль», сообщили Sputnik Азербайджан в пресс-службе азербайджанской кинокомпании Narimanfilm. Лента рассказывает о молодой девушке из селения Хыналыг.

Фильм в жанре драмы рассказывает о молодой девушке из горного селения, которая приезжает в Санкт-Петербург, чтобы найти мужа. Она не знает ничего о том, где он сейчас. Большой город сводит и разводит ее с разными людьми и переворачивает жизнь Фариды с ног на голову.

Фестиваль демонстрировался в Москве с 26 августа по 2 сентября и был приурочен к 75-летию окончания Великой Отечественной войны. Целью проекта является знакомство москвичей и гостей столицы с новыми кинокартинами и их создателями, обмен опытом между известными и начинающими кинематографистами. На кинофестивале были представлены картины из многих стран.

Фильм «Фарида» занял третье место в номинации «Полнометражное игровое кино» и получил диплом за «Лучшую женскую роль».

Картина была снята Narimanfilm совместно с Санкт-Петербургской школой нового кино в северной столице России. Автор сценария и режиссер — Ксения Лагутина, оператор — Дмитрий Наговский, звукорежиссер — Александр Демьянов, продюсер — Нариман Мамедов. Главную роль в фильме исполнила молодая актриса Марьям Ибрагимова. Также в ленте снялись Абдукарим Насиров, Диля Улашева и другие.

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