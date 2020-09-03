Российский лидер Владимир Путин заявил, что преступлениям нацистов нет и не может быть никакого оправдания. Соответствующая телеграмма, направленная организаторам проекта «Преступления нацистов и их пособников… в годы Великой Отечественной войны», размещена на сайте Кремля.

Президент РФ напомнил, что с 1941 по 1945 годы жертвами оккупантов стали миллионы человек разных возрастов и национальностей. Они были «расстреляны, замучены в концентрационных лагерях, умерли от голода и болезней».

«Этим чудовищным преступлениям, которым была дана однозначная оценка Международным (Нюрнбергским) военным трибуналом, нет и не может быть ни оправдания, ни прощения. Они не имеют срока давности», — подчеркнул глава РФ.

По его словам, будущие поколения обязаны понимать, к каким ужасным последствиям приводит любое попустительство национализму, ксенофобии и другой агрессии.

Minval.az