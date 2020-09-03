В прокуратуру Бинагадинского района поступила информация о том, что 3 сентября около 02.00 в расположенном в поселке Баладжары мотеле «Salt» была убита Шахана Шамилова.

Сотрудники прокуратуры и полиции района осмотрели место происшествия, пишет АПА.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство), назначена экспертиза.

Было установлено, что женщину во время конфликта в комнате отеля убил ее муж Мурад Шамилов. Он нанес ей многочисленные ножевые ранения.

Шамилов задержан, следствие продолжается.

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