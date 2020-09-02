Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала подлыми и трусливыми причастных к отравлению боевым отравляющим веществом российского оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом она 2 сентября написала в Twitter.

«Канцлер [Германии Ангела] Меркель сообщила мне, что российский оппозиционер Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом в своей собственной стране. Это очередной подлый и трусливый поступок. Виновные должны быть привлечены к ответственности», – заявила фон дер Ляйен.

Minval.az