Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала подлыми и трусливыми причастных к отравлению боевым отравляющим веществом российского оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом она 2 сентября написала в Twitter.

«Канцлер [Германии Ангела] Меркель сообщила мне, что российский оппозиционер Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом в своей собственной стране. Это очередной подлый и трусливый поступок. Виновные должны быть привлечены к ответственности», – заявила фон дер Ляйен.

I was informed by Chancellor Merkel that Russian opposition leader Navalny was attacked with a nerve agent, in his own country. This is a despicable and cowardly act — once again. Perpetrators need to be brought to justice. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 2, 2020

Minval.az