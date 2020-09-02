К отравлению политика Алексея Навального веществом из группы «Новичок» причастны российские власти, считает глава региональной сети штабов Навального Леонид Волков.

«Новичок» — это Путин. Это не то, что «не продается в аптеке». Это субстанция, запрещенная к производству и владению во всем мире. После отравления Скрипалей — во всех мыслимых и немыслимых запретных списках. Использование «Новичка» — это террористический акт. Это круче, чем расписаться кровью на месте преступления, круче «визитки Яроша», — написал Волков в фейсбуке.

По его мнению, Навального планировали убить, однако «сочетание ряда факторов» помешало этому.

«Сочетание ряда факторов — огромного давления извне и снаружи, правильного решения пилотов самолета S7, провала исполнителей и еще каких-то факторов, о которых мы только догадываемся или пока не знаем — привело к тому, что Алексей Навальный выжил и оказался вне досягаемости путинских «врачей» в тот момент, когда отравляющее вещество еще можно установить», — написал Волков.

«Я действительно очень хочу от международного сообщества, чтобы больше никто, никогда, ни при каких обстоятельствах не подал бы Владимиру Путину руки.

В конце концов, это просто небезопасно», — резюмировал Волков.

Minval.az