Цены на нефть без сделки ОПЕК+ сегодня составляли бы 10-20 долларов за баррель вместо 45 долларов.

Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак на совещании с правительством Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Текущее состояние нефтегазовой отрасли РФ: факторы и тренды».

«Когда мы говорим о неблагоприятных событиях, связанных с сокращением добычи в рамках ОПЕК, я бы по-другому несколько акценты расставлял. … Сокращение добычи, и в регионах в том числе, идет не из-за сделки ОПЕК+, а из-за снижения мирового спроса в первую очередь. У нас бы по-любому сокращение было бы добычи, но оно было бы неуправляемым. Оно было бы еще хуже. И коллапс на сегодня мы наблюдали бы — цену не 45 долларов, а в районе 10-20 долларов», — сказал Новак.

Он пояснил, что были два сценария развития ситуации: первый — хаотичное сокращение из-за падения спроса — министр напомнил, что даже хранилища были заполнены. Второй — скоординированное равномерное сокращение, и был выбран второй вариант.

Minval.az