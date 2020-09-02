Белорусский оппозиционер Павел Латушко выехал за пределы республики. Об этом сообщает агентство БЕЛТА в своем Telegram-канале.

На данный момент член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции находится в Польше, сообщил источник агентства. По его данным, Латушко уехал минувшей ночью.

Латушко подтвердил информацию о своем местонахождении, пишет РИА Новости. Он подчеркнул, что об эмиграции речь не идет.

Оппозиционер также рассказал «Интерфаксу», что планирует побывать не только в Польше, но и в Литве, однако с бывшим кандидатом в президенты республики Светланой Тихановской он встречаться пока не планирует.

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