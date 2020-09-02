Общество хорошо относилось к Оперативному штабу при Кабинете министров только в апреле, в дальнейшем оно ухудшилось.

Об этом заявил председатель правления Центра социальных исследований Захид Орудж на брифинге, посвященном третьему выпуску «Индекса доверия», посвященного деятельности президента Азербайджана во втором квартале года (апреле-июне) и общественной презентации отчета по итогам опроса общественного мнения на тему «Отражение в общественном мнении антикризисной политики государства в борьбе с пандемией».

При этом З.Орудж отметил, что если сегодня будет проведен опрос, то многие выступят за смягчения и возвращение к обычному образу жизни.

«Со временем мнения меняются», -цитирует З.Оруджа АПА.

Minval.az