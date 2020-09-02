Заселение Арменией Нагорного Карабаха противоречит усилиям по урегулированию конфликта путем переговоров.

Об этом сказал Trend в среду экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Мэтью Брайза.

«Как бывшего сопредседателя Минской группы ОБСЕ от США меня очень разочаровывает то, что лица армянского происхождения переселяются из Сирии и Ливана в Нагорный Карабах. Подобный шаг Еревана противоречит усилиям урегулировать конфликт путем переговоров. В те времена, когда я был сопредседателем Минской группы, было немыслимо, чтобы правительство Армении сделало что-то подобное, потому что это было бы признаком того, что оно утратило всякую серьезность в достижении урегулирования путем посредничества под эгидой Минской группы. В этих условиях очень сложно восстановить прогресс в формате Минской группы», — сказал он.

Minval.az