Светлана Тихановская в интервью литовскому телерадиовещателю LRT озвучила свою позицию по принадлежности Крыма. Она отметила, что внутри белорусского общества есть разные взгляды на этот вопрос.

«Когда я была претендентом в кандидаты, или кандидатом в президенты, я озвучивала позицию, которая у нас принята в Беларуси, что Крым де-юре украинский, а де-факто — российский. Мы же понимаем, что существуют международные законы и что Крым отошел другому государству в противоречие этим законам. Но опять же у нас задача стоит — разобраться с ситуацией в Беларуси, то, что волнует наш народ, это новые, честные выборы. Ситуация с Крымом очень сложная, и у белорусов разные взгляды на этот вопрос, и мы бы не хотели, чтобы этот вопрос как-то разъединил нас», — сказала Тихановская в интервью литовскому телевидению.

Еще до выборов во время общения с журналистами Тихановская отказывалась однозначно определять принадлежность Крыма. «Можно, я скажу так, как принято говорить, как принято в нашей стране и по международным законам, что юридически Крым украинский, а фактически — российский. И не мучайте меня больше», — говорила она 29 июля.

Minval.az