Китайские военные обошли Вооруженные силы США в кораблестроении, производстве баллистических ракет наземного базирования, крылатых ракет и интегрированных средств противовоздушной обороны. Об этом говорится в ежегодном докладе Пентагона о военной мощи Китая.

«КНР за последние два десятилетия мобилизовала ресурсы, технологии и политическую волю, чтобы укрепить и модернизировать армию практически во всех аспектах», — указано в докладе.

В Минобороны США допустили, что Пекин намерен создать к середине столетия армию, равную американской или даже превосходящую ее.

Отмечается также, что в ближайшее десятилетие КНР значительно увеличит арсенал ядерных боезарядов.

«В течение следующего десятилетия арсенал ядерных боеголовок Китая, который в настоящее время оценивается в 200 с небольшим единиц, как прогнозируется, увеличится в размере как минимум вдвое в связи с расширением и модернизацией Китаем своих ядерных сил», — заявили авторы отчета.

Также, по данным американских военных, увеличится и число боезарядов на китайских межконтинентальных баллистических ракетах наземного базирования, способных угрожать Штатам.

Minval.az