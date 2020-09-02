Президент США Дональд Трамп предложил протестировать кандидата от Демократической партии США на выборах главы государства Джо Байдена на допинг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью главы государства для Fox News.

По словам президента, в последнее время Байден нормально выступает на публике, что для него нехарактерно. Трамп отмечает, что раньше бывший вице-президент выступал на дебатах и подобных мероприятиях просто ужасно. Именно поэтому глава США сделал вывод, что его оппонент принимает что-то стимулирующее. Трамп также предложил Байдену вместе пройти проверку на допинг перед предвыборными дебатами.

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