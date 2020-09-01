Американская Apple Inc. попросила поставщиков собрать как минимум 75 млн iPhone с поддержкой сетей 5G в текущем году, что примерно соответствует показателю на момент запуска прошлогодних моделей и говорит о том, что спрос на самый важный продукт компании сохраняется, несмотря на пандемию коронавируса и рецессию в экономике.

Компания ожидает, что объем поставок нового поколения iPhone в 2020 году может достичь 80 млн штук, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.

Apple планирует выпуск четырех новых моделей в октябре. Они будут поддерживать 5G и отличаться по дизайну от предыдущих, при этом покупателям будет предоставлен более широкий выбор размеров экрана.

Minval.az