Глава «Лукойла» Вагит Алекперов в день своего 70-летнего юбилея получил поздравительную телеграмму от президента России Владимира Путина, говорится в сообщении нефтяной компании.

«Вы прошли большой, достойный, профессиональный путь, многое сделали для развития отечественной нефтегазовой отрасли, заслуженно снискали уважение и высокий, непререкаемый авторитет у коллег и подчиненных, в деловом обществе страны», — говорится в поздравлении главы государства.

Владимир Путин также отметил заслуги Вагита Алекперова в сфере благотворительности.

«Вы уделяете приоритетное внимание значимой общественной, благотворительной деятельности, реализации востребованных проектов в сфере социального предпринимательства, науки, образования, спорта», — сказано в телеграмме.

Minval.az