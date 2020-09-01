Попытки ущемления прав Турции в Средиземном море в высшей мере несправедливы. Нашу страну пытаются ограничить и остановить в развитии.

Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в Конгресс-центре Бештепе в Анкаре.

Эрдоган назвал стремление ряда стран к захвату ресурсов восточного Средиземноморья показателем «современного колониализма».

«Турцию площадью в 780 тыс. кв.км, пытаются сковать в Средиземноморье путем захвата обширной морской зоны вокруг островка площадью в 10 кв.км. Это ли не показатель несправедливости и бесправия?», — сказал турецкий лидер.

По его словам, Анкара требует в восточном Средиземноморье и Эгейском море то, что принадлежит ей по праву.

«Анкара устала от закулисных игр в регионе. Попытки противопоставить столь мощному региональному и глобальному игроку как Турция, государство [Греция], которое не в силах внести вклад даже в собственное развитие, уже смешны», — сказал президент.

Противникам Анкары не удастся остановить рост Турции, подчеркнул Эрдоган.

Minval.az