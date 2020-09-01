В рамках переговоров, ведущихся между рабочими группами Израиля и ОАЭ в Абу-Даби, провела совместное заседание и группа по вопросам сотрудничества в области здравоохранения.

Израильскую группу возглавляет гендиректор минздрава проф. Хези Леви, который привез несколько предложений по сотрудничеству между государствами, в том числе и в борьбе с эпидемией коронавируса.

Источники в ОАЭ сообщили, что опция прибытия израильских врачей на работу в больницах Эмиратов после подписания соглашения кажется вполне реальной и желательной с точки зрения принимающей стороны. В ближайшие недели стороны продолжат переговоры через Zoom.

Работу в этом направлении будет координировать д-р Ашер Шалмон, руководитель отдела международных связей в минздраве. Параллельно профессор Леви отметил, что минздрав планирует пригласить в ближайшем будущем делегацию врачей-специалистов из ОАЭ посетить Израиль, передает портал «Вести» .

На фоне сообщений о продолжающемся росте числа зараженных в Израиле, стороны обсуждали и возможное сотрудничество в борьбе с эпидемией коронавируса. На повестке дня находилась кооперация в области прерывания цепочек заражения и других релевантных областях общественного здравоохранения.

«Встречи с представителями минздрава и МИДа ОАЭ были теплыми и деловыми одновременно, — подчеркнул гендиректор израильского минздрава. – Было решено о сотрудничестве по борьбе с коронавирусом и в других вопросах, связанных с регуляцией, общественным здравоохранением и инновациями. Я уверен, что мы сможем укрепить связи и сотрудничество, которые укрепят мир между двумя странами».

Одним из вопросов на повестке дня была опция доставлять детей из Эмиратов для кардиологических операций в Израиль. В Израиле этим вопросом занимается специальная амута, но она в основном работает с развивающимися странами и не исключено, что ОАЭ не подойдет под их критерии.

Кроме того, обсуждался вопрос обмена студентами-медиками, а также сотрудничество в области неотложной медицины. Источники, находящиеся в курсе переговоров, отметили, что в Эмиратах проявили большой интерес к возможности сотрудничества с Израилем во всем что касается работы медицинских бригад в чрезвычайных обстоятельствах: опыт израильских медиков в этой области является уникальным.

Одной из центральных проблем, с которой борются медики в ОАЭ – это ожирение и сахарный диабет. Согласно данным ВОЗ, около 70% жителей Эмиратов имеют лишний вес, а 34% страдают ожирением. В рамках встреч члены делегации ОАЭ выразили интерес в сотрудничестве с Израилем и в области предупредительной медицины, а также пропаганде здорового образа жизни.

Minval.az