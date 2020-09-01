Власти Беларуси направили в правительство России заявку на рефинансирование государственного долга перед РФ в 2021 году в размере 600 миллионов долларов. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на слова анонимного источника, знакомого с переговорами.

На этой неделе, сказал собеседник агентства, вопрос рефинансирования белорусского госдолга обсудят премьер-министры двух стран.

27 августа Александр Лукашенко заявил, что договорился с Владимиром Путиным о рефинансировании кредита в один миллиард долларов, ранее выданного Минску. «То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты», — говорил Лукашенко.

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