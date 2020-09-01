Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил о возможности начала гражданской войны в стране в случае продолжения массовых протестов. Об этом во вторник, 1 сентября, передает БЕЛТА.

По его словам, война неизбежна, если население республики продолжит «ломать друг друга через колено». «Вот этого быть не должно. Но вы не переживайте, этого не будет», — заверил белорусский президент.

«Я понимаю, что надо лучше, не хватает и того, и этого. Но живем, насколько можем. Нет того воровства, беспредела, и это надо ценить. Нам никто больше не даст, чем то, что мы заработаем», — заключил глава республики.

Minval.az