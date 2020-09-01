Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что не сомневается в своей победе на выборах, но при этом не считает себя президентом республики.

«Я могу считать себя национально избранным президентом. Но я не чувствую себя комфортно на этой позиции. Я знаю, что люди проголосовали за меня, но они голосовали за меня не как за президента, а как за человека, который приведет страну к новым выборам», — заявила Тихановская в интервью газете Politiсo.

По словам экс-кандидата, сейчас она является «национальным лидером», но принимать участие в новых выборах, если они будут организованы в Белоруссии, не собирается.

«Я не собираюсь принимать участие в новых выборах, и у меня нет права в них участвовать, потому что я обещала своему народу, что не буду это делать. Моя миссия будет завершена, когда мы организуем эти выборы», — добавила Тихановская.

Politico отмечает, что во время интервью она доказывала, что события в Беларуси — внутренний вопрос, не имеющий отношения к геополитике и противостоянию России и Запада.

«Мы мирный народ, и мы хотим только решения этой проблемы. Мы хотим, чтобы эти люди ушли, чтобы мы могли строить нашу страну с новым президентом. Это не вопрос геополитики, это наше внутреннее дело, и мы просим уважать наш суверенитет. Мы просим об этом все страны, однако в том случае, если нам потребуется какая-либо помощь в переговорах, в случае, если нам потребуется медиатор, мы попросим быть готовыми помочь нам», — сказала она.

Тихановская также воздержалась от оценок, говоря о связанных с Россией вопросах, в частности, об отравлении Алексея Навального.

«Я не могу говорить об этом, потому что следует провести расследование этого дела. Без такого расследования я не вправе возлагать на кого-либо вину», — сказала белорусский политик.

Minval.az