Президент России Владимир Путин назвал современными коллаборационистами тех, кто соглашается с переписыванием истории Второй мировой войны. Такое мнение он выразил во время Всероссийского открытого урока «Помнить — значит знать», трансляция которого ведется на странице Министерства просвещения во «ВКонтакте».

По словам российского лидера, после Второй мировой был создан миропорядок, который действует и сегодня, но кому-то показалось, что этот порядок «можно и нужно» поменять, а для этого надо переписать историю.

«Тех людей, которые во время войны сотрудничают с врагом, <…> называют коллаборационистами. Но тех, кто сегодня соглашаются с инициаторами переписи истории, вполне можно назвать коллаборационистами сегодняшнего дня», — сказал президент.

Minval.az