Президент Беларуси Александр Лукашенко порассуждал о «вякающих из-под забора» прибалтах, которые ввели санкции против Минска. Об этом сообщает БЕЛТА.

Белоруссия примет экономические решения в ответ на санкции Латвии, Литвы и Эстонии, заявил Лукашенко журналистам.

По его мнению, «более матерые» страны понимают, что с Минском не стоит связываться: Беларусь может закрыть свои западные границы для немецких грузов. Поэтому выступить против республики приказали более слабым государствам, уверен Лукашенко.

«Им дали команду «фас», они и вякнули из-под забора. Я так это и оцениваю», — сказал президент.

Minval.az