В документах по решению нагорно-карабахского конфликта есть развязка, которая позволит обеспечить справедливость. Об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров, выступая перед студентами МГИМО.

«Наша линия опирается на тот комплекс документов, который был наработан за почти 18 лет. Есть так называемые «Мадридские принципы», есть обновленные версии документов, которые были одобрены сторонами в качестве основы для дальнейшей работы. Эти документы депонированы в секретариате ОБСЕ. Звучат предложения о том, что надо отказаться от этих документов и начать с чистого листа, или вообще какой-то план «Б» запустить (имеется в виду заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о привлечении сепаратистов к переговорам — прим. Minval.az). Мы считаем, что это будет большой ошибкой и убеждены в том, что наработанное за эти годы должно оставаться в основе наших дальнейших усилий. Я не буду в деталях описывать, что там согласовано. Это достаточно конфиденциальная часть работы. Но могу вас заверить, что там есть развязка, которая позволит обеспечить справедливость и для армянских представителей и для азербайджанских», — цитирует его Тренд.

Minval.az