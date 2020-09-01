Президент Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству автомобильной дороги Губа-Гонагкенд Губинского района.

Согласно распоряжению, с целью завершения строительства автомобильной дороги Губа-Гонагкенд, соединяющей 66 населенных пунктов, где проживает 68 тысяч человек, из средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяются 22 миллиона манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части первой настоящего распоряжения, Кабинету министров — решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

Minval.az