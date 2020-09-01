Женщин в Армении привлекут в ополчение. Об этом сообщил замминистра обороны Армении Габриел Балаян.
Женщин в Армении привлекут в ополчение. Об этом сообщил замминистра обороны Армении Габриел Балаян.
Дата: 2020/09/01 11:47
Раздел: Новость
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