Греция перебрасывает вооружение на острова, нарушая условия Лозаннского и Парижского соглашений.

Органы СМИ распространили в прошлую пятницу видео высадки греческих военных на остров Меис, что стало очередным грубым нарушением международных договоренностей.

Остров Меис расположен всего в 2 км от берегов района Каш турецкой провинции Анталья, и именно сюда на судне Blue Star при полном вооружении прибыла группа военных ВС Греции.

Как оказалось, военные были переброшены к берегам Турции с острова Родос и прибыли на Меис на одном судне с иностранными туристами. Их точное число не оглашается.

Переброска военных в восточное Средиземноморье в период проведения сейсморазведочных работ турецким судном Oruç Reis, была воспринята Анкарой в качестве провокации.

Согласно Лозаннскому договору (статья 13-я) от 1923 года и Парижскому соглашению (статья 14-я) от 1947 года, Греция обязалась не дислоцировать военных на островах. Однако греческая сторона продолжает игнорировать условия договоренностей.

Официальные Афины, начиная с 1960-х гг дислоцируют военных на островах, в том числе, в восточной части Эгейского моря, нагнетая напряженность в регионе.

Minval.az