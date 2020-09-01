На одной из российских хакерских площадок в даркнете предлагают бесплатный доступ к базе данных 7,6 миллиона избирателей из штата Мичиган. Об этом сообщает «Коммерсант».

В архиве содержится информация об именах, датах рождения, адресах и электронной почте жителей Мичигана, а также их идентификационные номера избирателя и номера избирательных участков, убедился «Коммерсант». Объявление о доступе к базе выложил пользователь под ником Gorka9. По его словам, данные актуальны на март 2020 года. В компании InfoWatch подтвердили подлинность базы, уточнив, что она «утекла» еще в конце 2019 года.

Судя по содержанию форума, Gorka9 специализируется на взломе и продаже американских баз данных, отмечает «Коммерсант». На той же площадке предлагают раздачу баз данных избирателей из штатов Коннектикут, Арканзас, Флорида и Северная Каролина. В каждом из архивов содержатся от 2 до 6 миллионов строк. Кроме того, Gorka9 продает персональные данные 62 тысяч пациентов Бруклинского центра хирургии Нью-Йорка.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты отметили слабую защиту персональных данных американцев и их регулярные утечки. Но некоторые не исключили, что речь может идти о провокации. Аналитик IT-компании КРОК Анастасия Федорова указала, что пост об утечке появился незадолго до выборов президента США. По словам другого собеседника «Коммерсанта», по нику Gorka9 можно предположить, что это «первый этап подготовки к обвинению российских хакеров во вмешательстве в выборы президента США».

Minval.az