Нападающий «Барселоны» Лионель Месси решительно отказался принимать участие в тренировках каталонской команды. Об этом сообщает RT со ссылкой на Marca.

По информации источника, аргентинец 31 августа пропустил первую тренировку и заявил, что больше не считает себя игроком «Барселоны». 33-летний форвард также сказал, что не прибудет в расположение клуба к началу чемпионата Испании. «Барселона», в свою очередь, надеется, что капитан команды изменит своё решение и присоединится к партнёрам.

Согласно контракту, если Месси пропустит от 11 до 30 дней, то он будет оштрафован в размере 25% от заработной платы. Аргентинец не прибыл на прохождение командой ПЦР-тестов. Также футболист уведомил каталонцев, что не будет присутствовать на предсезонном сборе.

«Барселона» не намерена отпускать Лионеля бесплатно, потому готова продать его только в случае выплаты отступных в размере € 700 млн. Сам Месси рассчитывает покинуть стан сине-гранатовых на правах свободного агента, воспользовавшись опцией в контракте, которая позволяет расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона. Впрочем, аргентинец должен был уведомить об этом клуб до 10 июня.

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