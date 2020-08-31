Американский актер Джонни Депп зарегистрировал исковое обращение в одном из американских судов, указав в качестве ответчика экс-супругу актрису Эмбер Херд, пишет «Гордон» со ссылкой на Daily Mail.

Депп ни перед чем не остановится, чтобы «погубить репутацию жены», рассказал источник таблоида в окружении актера.

Херд и Джонни Депп поженились в феврале 2015 года, а в мае 2016-го актриса подала на развод, заявив, что причиной расторжения брака является домашнее насилие со стороны мужа. После развода суд запретил Деппу приближаться к экс-супруге и обязал его выплатить компенсацию в размере $7 млн.

В 2018 году актриса опубликовала в Washington Post статью, в которой косвенно обвинила экс-супруга в домашней тирании.

Публикация вынудила Деппа обратиться в Высокий суд с иском, ответчиками по которому были указаны Херд и таблоиды Великобритании – суд готовится вынести окончательное решение по этому делу в начале сентября.

Во время судебных слушаний, которые проходили в присутствии прессы, были обнародованы ранее неизвестные факты биографии Херд. В частности, Депп сообщил, что она однажды изгадила их постель, предположив, что фекалии мог оставить кто-то из друзей актрисы.

Также свидетель со стороны Деппа во время одного из заседаний заявил, что Херд устраивала в доме мужа сексуальные оргии с участием основателя компании SpaceX Илона Маска.

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