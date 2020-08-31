Глава российского государства Владимир Путин в понедельник поговорил по телефону со вторым президентом Армении Робертом Кочаряном.

«В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил бывшего президента Республики Армения Роберта Кочаряна с днем рождения», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Ранее сообщалось, что Путин направил Кочаряну поздравительную телеграмму, в котором особо отметил личный вклад экс-президента Армении в дело укрепления дружественных, союзнических связей между двумя странами.

Minval.az