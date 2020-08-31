Первый коммерческий рейс, который выполнила авиакомпания El Al в рамках соглашения Израиля и ОАЭ, приземлился в Абу-Даби.

«Это исторический перелет, и мы надеемся, что он положит начало еще большему историческому путешествию на Ближнем Востоке и за его пределы», — заявил журналистам перед вылетом рейса советник президента США Джаред Кушнер.

Он пояснил, что власти Саудовской Аравии разрешили израильскому самолету пересечь их воздушное пространство, что также беспрецедентно.

Вместе с Кушнером этим рейсом полетели советник по национальной безопасности Роберт О’Брайен, спецпосланник по Ближнему Востоку Ави Берковиц и спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук. Израильскую делегацию представляет советник по вопросам национальной безопасности Меир Бен-Шаббат и некоторые чиновники из израильских министерств, которые, как ожидается, проведут встречи со своими коллегами в ОАЭ. Бен-Шаббат отметил, что сегодня «традиционное пожелание «в мирный путь» имеет для нас особенное значение».

Делегация из Израиля проведет в Абу-Дабу сутки, а затем отправится обратно также рейсом компании El Al.

Minval.az